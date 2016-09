FOTO: Pet poškodovanih na primorki

BREZOVICA – V petek popoldne je na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Ljubljani prišlo do treh prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih šest vozil, pet oseb je utrpelo lažje poškodbe, nastalo pa je za približno 26.000 evrov materialne škode.

»Vzroka za prometne nesreče sta vožnja z neprilagojeno hitrostjo in na prekratki varnostni razdalji. V času trajanja ogledov in odpravljanja posledic je na avtocesti nastal daljši zastoj, saj je promet potekal zgolj po odstavnem pasu. Promet je bil preusmerjen na vzporedne ceste, kjer pa je prav tako prihajalo do zastojev,« je povedala tiskovna predstavnica PU Ljubljana,Nataša Pučko. Kot smo poročali, je bila kolona na primorski avtocesti v popoldanskih oziroma večernih urah dolga skoraj 30 kilometrov.

Avtocesta je bila ponovno odprta ob 20.40.