FOTO: Pešca vrglo na vetrobransko steklo in čez streho na tla

RADOVLJICA – Na Gorenjski cesti je voznik osebnega avtomobila v torek pozno popoldne pri zeleni luči na semaforju prepeljal križišče in za njim trčil v pešca. Tega je najprej prevrnilo na vetrobransko steklo avtomobila, potem pa ga je čez streho odbilo na cesto.

Po prvih podatkih o poškodbah je bil pešec lažje poškodovan. Okoliščine kažejo, da je nesrečo povzročil sam, policisti pa postopek še vodijo.

Gorenjska policija zato vse ponovno poziva k upoštevanju prometnih pravil. Pešce prosijo, naj cesto prečkajo tam, kjer je dovoljeno, in naj poskrbijo za svojo varnost, voznikom pa svetujejo, naj bodo predvsem tam, kjer lahko pričakujejo pešce, bolj previdni in bolj pozorni nanje, da se bodo imeli možnost odzvati na njihove nepravilnosti in se izogniti nesreči ali pa trčenje vsaj omiliti.