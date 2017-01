FOTO: Pavla prva žrtev naših cest v 2017

BREŽICE – Blatno, naselje v občini Brežice, se je že prvi delovni dan novega leta zavilo v črnino. Tako nepričakovano je odjeknila vest, da je včeraj, le nekaj čez polnoč je bila ura, umrla njihova sokrajanka, 51-letna Pavla Cizel. Radi so jo imeli, bila je preprosta, družabna, vestna in pridna, z možem Marjanom je skrbela za kmetijo. A le trenutek nepazljivosti in njeno življenje je ugasnilo na spolzki cesti. In to tik pred domom.

Prej trpela le pločevina



Vremenoslovci so za noč na torek napovedovali dež in sneg. Tudi v Posavju je pozno zvečer začelo deževati, dežne kapljice so se nekaj pred polnočjo že začele mešati s snežinkami. Redke so bile, a toliko jih je bilo, da so narahlo pobelile krajino. »Saj ne vem, kaj je bilo. Cesto je zelo dobro poznala, in kar ne moremo razumeti, kaj se je zgodilo, da jo je zaneslo, niti doumeti, da je ni več. Bila je res dobra ženska,« izvemo v vasi od gospe, ki ob nenadni izgubi sokrajanke ni mogla skrivati solza. Ničkoliko nesreč se je menda že zgodilo prav v tem ovinku, ki je zelo hinavski, a vedno je trpela le pločevina.

