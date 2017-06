FOTO: Partnerja Maks in Lucija se vidita vsaj na sodišču

KRŠKO – Na sodišče sta jo partnerja Maks Kovačič in Lucija Brajdič primahala vsak s svoje strani. On iz zapora, kjer mora oddelati desetletko, no, k temu je zdaj treba prišteti še eno leto, ona iz hišnega zapora, kjer mora prestati še šest mesecev kazni. Lucija je s seboj pripeljala malo hčer, ki je poskrbela, da je bilo v sodni dvorani bolj pestro. Oče in mati sta si otroka podajala. Če je morala za oder mati, je otroka potisnila v naročje očetu. A vidi se, da njega že dolgo ni doma, saj deklič nekako ni hotel obstati v njegovem naročju. Deklica, ki je prišla z mamo in se bo očitno zgodaj navadila na sodnike in vse, kar spada zraven, je ena od njunih osmih otrok. Štirje so polnoletni, štirje pa mladoletni. Ob vprašanju sodnika, koliko otrok je šoloobveznih, so se prisotni v dvorani malo namuznili. Kajti če se samo spomnimo najstarejšega sina Danijela, ki je eden najokrutejših roparjev in prestaja več kot desetletno zaporno kazen, je še kot otrok namesto v šolo hodil z očetom po roparskih pohodih.



