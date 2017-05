FOTO: Panika sredi Škofje Loke: tam gasilci, policisti in reševalci

ŠKOFJA LOKA – Tuljenje siren je danes v Škofji Loki naznanjalo, da se je tam zgodilo nekaj groznega. Gasilci, reševalci in policisti so hiteli na pomoč v Center slepih in slabovidnih, kjer naj bi bilo v goreči stavbi ujetih več nepokretnih oseb.

A v resnici se tam ni zgodilo nič hujšega, kot nam je zatrdila poročevalka na terenu, je šlo zgolj za vajo, s katero so svojo pripravljenost na morebitno katastrofo preizkušali gasilci iz škofjeloškega in okoliških gasilskih društev. Na pomoč so priskočili tudi kranjski poklicni gasilci, Rdeči križ, reševalci nujne medicinske pomoči, policisti in civilna zaščita.

Scenarij vaje je bil nočna moro vsakega gasilca: da v centru ostarelih izbruhne požar, v njej pa je ujetih več deset nepokretnih oseb.