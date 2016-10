FOTO: Padel v jašek, ker ga je infarkt?

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU – V Prlekiji so se pred dnevi dogajale nenavadne nesreče in tragedije, v katerih sta življenje izgubili dve osebi. Najprej so poročali, da je v noči na nedeljo v bolnišnici umrla 60-letna Marija Markovič iz Cezanjevcev pri Ljutomeru, ki jo je že v soboto zvečer v domačem hlevu pokopala bala sena, v nedeljo zvečer pa sta Uprava RS za zaščito in reševanje ter Policijska uprava Maribor poročali o še bolj nenavadnem dogodku, v katerem je umrl 59-letni Drago Domanjko z Vuzmetincev 28 v občini Ormož. Gasilci PGD Miklavž pri Ormožu so nesrečnega možakarja oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ormož, a to ni pomagalo. Dragec, kot so ga domači in mnogi znanci imenovali, je že na kraju nesreče umrl. Dežurna zdravnica je lahko samo ugotovila smrt in hkrati odredila sanitarno obdukcijo, ki bo potrdila, ali ni za smrt mogoče kriv srčni infarkt, ki bi povzročil padec v jašek.

Kot je poročal tiskovni predstavnik PU Murska Sobota Miran Šadl, je Domanjko v nedeljo okoli 17.45 odšel »za domačo hišo, odprl vodovodni jašek, dimenzij meter krat meter in globine en meter, ter ga začel pregledovati. Med sklanjanjem je z glavo naprej padel v notranjost in se tako nesrečno poškodoval, da je v jašku umrl. Okoli 18.05 je mrtvega našel nečak in obvestil reševalce.« Policisti so tujo krivdo kot vzrok smrti izključili, ugotovitve pa bodo s poročilom predstavili pristojnemu tožilstvu, je dodal Šadl.

