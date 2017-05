FOTO: Ovčar hudo ranil dveletnega dečka

KRANJ – V petek popoldne so v Stražišču pri Kranju morali posredovati reševalci, prišli so tudi policisti. Ob obnovljenem gospodarskem objektu je devetletni nemški ovčar, ki je bil privezan ob vhodu v stanovanjski objekt Janeza Porente - Lukšovega, stegnil svoje ostre zobe proti roki še ne triletnega dečka in ga pogrizel. Gre za otroka najemnikov starejšega stanovanja na drugem koncu domačije Pr' Lukš. »Policisti obravnavajo prijavo ugriza psa in v zvezi s tem poškodbo roke pri otroku, ob tem še zbirajo obvestila in vodijo postopek,« so sporočili iz PU Kranj. Da je poškodba roke resna, priča podatek, da so morali dečka, ki ga je ogrizel pes, prepeljati v ljubljanski klinični center, kjer so mu operativno oskrbeli prst. Za druge poškodbe nam podrobneje ni uspelo izvedeti, saj v najemniškem stanovanju nismo naleteli na nobenega sogovornika. Govorili pa smo z lastnikom psa Janezom Porento, nekdanjim kranjskim mestnim svetnikom, ki je tudi predsednik uprave Kmetijske zadruge Sloga Kranj. Potrdil nam je, da je žival napadla otroka.



