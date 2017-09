FOTO: Otroka vrglo iz avtomobila

KRANJ – Mokre in spolzke ceste so te dni znova poskrbele za prenekatero nesrečo. Ena hujših pa je bila posledica preutrujenega voznika. Ta je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano zapeljal s ceste, kjer se je avto še prevrnil na streho.

Med prevračanjem je leto in pol starega otroka vrglo iz vozila, ranili so se tudi voznik in še dva potnika v vozilu. Na intervencijo so odhiteli gasilci prostovoljnega društva s Stare Vrhnike ter njihovi kolegi iz GB Ljubljana, ki so kraj nesreče zavarovali, nato pa pomagali reševalcem pri oskrbi ranjencev. Odpeljali so jih v ljubljanski klinični center. S ceste je zapeljal tudi voznik med Bovcem in Žago.

Avto je obstal obrnjen na bok, nazaj na kolesa so ga pomagali obrniti gasilci PGD Bovec, ki so nato na vozilu odklopili akumulator ter cesto očistili. Ranjen ni bil nihče. Se je pa ranil voznik kombija, ki je na cesti med Mariborom in Pincami zapeljal s ceste. Posredovali so gasilci iz Murske Sobote, ki so na kombiju odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca. Tudi na odseku hitre ceste med Vipavo in Podnanosom je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom. Trčil je v varovalno ograjo in nato obstal na vozišču. Podobna nesreča se je pripetila na štajerski avtocesti pri Beli Cerkvi. Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom, trčil v zaščitno ograjo, se večkrat obrnil in obstal na voznem pasu. Imel je veliko srečo, da jo je odnesel brez hujših posledic, za poškodovano vozilo pa so poskrbeli gasilci, ki so tudi očistili cesto.