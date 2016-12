FOTO: Otrok odprl okno in začel streljati

PTUJ – »Streljal? Kdo je streljal? Je koga ranil?« nas je, kot bi udarila strela z jasnega, začudeno gledala starejša gospa, ki smo jo nedaleč od njenega doma na Rimski ploščadi na Ptuju povprašali o sredinem streljanju. »Petnajstletnik je na Rimski ploščadi na Ptuju z zračno puško streljal na mimoidoče in jih nekaj tudi zadel. Do zdaj so se ptujskim policistom javili štirje oškodovanci, ki k sreči niso huje poškodovani,« je v sporočilu za javnost zapisal Miran Šadl z mariborske policijske uprave. Da so predvčerajšnjim v najstarejšem slovenskem mestu odjeknili streli, so bili obveščeni le redki, pa še ti so novico zasledili v medijih.



»Ravno s sosedom diskutirava, ali naju mora biti strah. Ničesar nisva slišala, kaj šele, da bi o dogodku kar koli vedela. Za novico sva izvedela iz medijev,« nam je dejala ženica, ki je s sosedom kramljala pred vhodom v blok na Rimski ploščadi. »Morda pa se je zgodilo na drugi strani. Veste, Rimska ploščad je velika, zajema kopico blokov,« nas je na drugi konec blokovskega naselja, v katerem so bloki postavljeni v obliki kvadrata, napotil prijazen možakar. Sled za mladoletnim strelcem, ki je prebivalcem Ptuja pognal strah v kosti, je postajala vse bolj vroča. »Seveda vemo. Vprašajte tisto gospo,« nas je na žensko srednjih let napotil mlajši moški.

»To je moj sin!«

Beseda je dala besedo in sprva je ženska urejenega videza skrivala identiteto: »Zgodila se je otroška nepremišljenost. Fant je verjetno streljal na drevesa, ki stojijo pred blokom, krogle pa so se verjetno od vej odbile v žrtve. Saj bi bile drugače veliko huje ranjene.«

