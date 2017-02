FOTO: Osumljenega za smrt dveletne Arine varovali kot Trumpa

KRANJ – Na kranjsko sodišče so danes pripeljali le Mirzana Jakupija, očima lani umrle dveletne deklice Arine Kardašević. Ob tem so na sodišču veljali izredno strogi varnostni ukrepi. Jakupi je bil namreč varovan, kot bi bil predsednik ZDA. Dovoz na sodišče je bil urejen z zadnje strani. Niti mediji niti opazovalci, razen nekaj posvečenih uradnih oseb, niso vedeli, v katerem od treh vozil, ki so pripeljala prednje, se nahaja že od julija priprti Jakupi.

Po odločitvi vrhovnega sodišča so medijem na sodišču prepovedali snemanje, že ob vhodu pa so uslužbenci sodišča predstavnikom sedme sile odvzeli fotoaparate, računalnike in telefone.

Jakupi je pred sodnico najprej poslušal dejstva, nato pa dejal, da se ne čuti krivega.

Domnevne sostorilke, matere Arine Sande Alibabić, na sodišče iz pripora niso pripeljali zaradi zdravstvenih težav, ki so se pojavile šele včeraj.

Tako so julija lani prijeli Alibabićevo. Danes je niso pripeljali.

