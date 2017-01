FOTO: Orkanski veter Primorcem prevrača vozila in trga plošče s streh

IZOLA, KOPER, PIRAN – Primorska je danes na udaru vetra, ki ruši drevesa, odkriva strehe in prevrača vozila. V dopoldanskem času je na regionalni cesti med Selom in Ajševico (občina Nova Gorica) sunek vetra prevrnil manjše tovorno vozilo.

Včeraj ob 20.06 je burja zlomila telefonski drog ob Prešernovi cesti v Izoli, zato je vodnik oviral promet. Posredovali so policisti, občinski redarji in delavci Komunale Izola, ki so cesto zaprli. Dežurni delavci telekomunikacijskega podjetja so vodnik odstranili. Veter je porušil tudi steklen pano pod električno napetostjo. Posredovali so delavci Elektra Primorske in Komunale Izola. Podrlo je tudi drevo na cesto Jagodje–Šared in zaprlo cestišče.

Ob 23.20 so v Rižani zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev je lastnik sam pogasil požar.

Ob 0.46 je na Vodopivčevi ulici v Kopru iz zidu kopalnice stanovanjske hiše puščala voda in zamakala stanovanje. Posredovali so gasilci iz Kopra, zaprli glavni vodovodni ventil in preprečili nadaljnje puščanje.

Ob 0.17 je na glavno cesto Pobegi–Čežarji v občini Koper zaradi močnega vetra padlo drevo in onemogočilo promet. Posredovali so gasilci iz Kopra, drevo razžagali in odstranili s cestišča. Pretrgan je tudi telekomunikacijski kabel.

Ob 4.04 je močan sunek vetra podrl drevo na cesto Črnotiče–Podgorje v občini Koper. O dogodku so bili obveščeni dežurni delavci Cestnega podjetja Koper.

Odkrivalo streh, na udaru celo osnovna šola

Tudi proti jutri se burja ni umirala in veter je podiral drevesa, odkrivalo je stanovanjske in gospodarske objekte, tudi osnovno šolo.

Ob 5.01 je močna burja odkrila strehi v naseljih Dolnji in Gornji Zemon v občini Ilirska Bistrica. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so pospravili ostanke odkritih streh in poškodovani strehi obtežili z vrečami peska.

Ob 6.31 je na območju naselja Tomaj (občina Sežana) zaradi okvare na daljnovodu prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Pristojna služba elektropodjetja je napako odpravila.

Ob 8.55 sta bili na cesti Križ–Tomaj in na cesti Dobravlje–Ponikve (občina Sežana) podrti drevesi. Delavci Cestnega podjetja Koper so ju odstranili.

Ob 7.24 je v Stari Gori (občina Nova Gorica) na stanovanjski hiši burja odtrgala del strešne obrobe. Gasilci iz Nove Gorice so obrobo odstranili.

Ob 8.20 je na Veliki poti v Solkanu (občina Nova Gorica) burja odtrgala zunanje žaluzije, ki so udarjale po steklu.

Ob 8.51 je v naselju Ozeljan (občina Nova Gorica) sunek vetra poškodoval streho gospodarskega objekta. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, odstranili 30 kvadratnih metrov poškodovane strešne kritine, polomljene lesene strešne elemente, postavili nove začasne lesene elemente, streho prekrili s PVC-folijo in jo obtežili z vrečami peska.

Ob 8.40 je močan veter odtrgal ploščo na strehi osnovne šole Koper.

Veter še vedno povzroča številne nevšečnosti po celotni Primorski. Center za zaščito in reševanje poroča o številni podrtih drevesih in drugi materialni škodi, zato velja previdnost.