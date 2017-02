FOTO: Omejitev 110, vozil pa kar 203 km/h!

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so v nedeljo popoldne na zgornji gorenjski avtocesti obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 203 km/h, kar je bistveno nad dovoljeno omejitvijo 110 km/h.

»Problematična pa ni bila samo hitrost, ampak tudi varnostna razdalja in nepravilno izključevanje z avtoceste. Tako početje v kritičnih situacijah zelo manjša možnost pravilnih in predvsem pravočasnih reakcij, napake pa povzročajo hude in tragične posledice. Zato apeliramo na voznike, naj upoštevajo prometna pravila in naj s svojim početjem ne ogrožajo drugih udeležencev,« še sporočajo iz PU Kranj.