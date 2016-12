FOTO: Ogromna škoda! Imate mogoče informacije? Obvestite policijo

LJUBLJANA – Neznanci so ponovili dejanje izpred približno meseca dni: v javnem sadovnjaku na Grbi in na Poti spominov in tovarištva v Kosezah so poškodovali drevje v javnem sadovnjaku. Škodo ocenjujejo na okoli 10 tisoč evrov.

»Ne glede na stroške poudarjamo, da imajo drevesa za mestno okolje neprecenljivo vrednost, zato ostro obsojamo in zelo obžalujemo vsak primer vandalizma. Vsakogar, ki ima kakršno koli informacijo o poškodovanih drevesih, prosimo, da o tem obvesti pristojno policijsko postajo. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi preprečimo nadaljnje širjenje vandalizma in tako ohranimo skrben odnos do narave,« so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.