FOTO: Ogenj je spet uničeval

MURSKA SOBOTA – Na predvečer kulturnega praznika, v torek ob 17.29, so z Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije sporočili, da je v elitnem Ledavskem naselju v Murski Soboti zagorelo ostrešje večje stanovanjske hiše. Na prizorišče so takoj prispeli člani PGD Murska Sobota in PGD Rakičan, a kljub hitremu posredovanju gasilcev, ki so se precej časa borili z ognjenimi zublji, se je požar razširil na večji del objekta. Potem ko so ga pogasili, so še prezračili in očistili prostore stanovanjskega objekta. V dogodku k sreči ni bil nihče ranjen, višina gmotne škode, ki bo zelo visoka, pa za zdaj še ni znana. Kot poročajo policisti, bo tudi vzrok požara znan šele potem, ko opravijo ogled, na kraju dogodka pa se je šepetalo o tem, da naj bi požar povzročila napaka na električni napeljavi oziroma ogrevalni napravi.



Omeniti velja, da je že konec avgusta lani zagorelo v stanovanjskem poslopju v Ledavskem naselju, med gašenjem pa so v enem od gorečih prostorov našli ranjenega 62-letnega stanovalca. Hudo opečenega so ga predali reševalcem NMP Murska Sobota, da so ga prepeljali v UKC Maribor na nadaljnje zdravljenje.



Nedaleč proč, v Gornji Radgoni, pa so se nekaj dni prej z ognjem spopadli tamkajšnji prostovoljni gasilci; v središču mesta, natančneje na Trgu svobode, je iz enega od jaškov nenadoma bruhnil ogenj. Zaradi poškodovanega električnega vodnika pod zemljo je nastal električni oblok, ta pa je povzročil požar. Gasilci PGD Gornja Radgona so ga pogasili in okolico protipožarno zavarovali, dežurni delavec Elektra Maribor pa je moral začasno odklopiti električni tok v poškodovanem vodniku.