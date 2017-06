FOTO: Odvetnika plačeval s kreditom

MARIBOR – Razvpiti Milan Volgemut iz Zabovcev pri Ptuju je vendarle našel pot do mariborskega sodišča. Potem ko ga je pravnomočno oprostilo obtožbe umora ptujskega gostilničarja Franca Klinca, je upokojenemu policistu vendarle ostalo še nekaj »majhnih« kazenskih postopkov. Med njimi je proces zaradi napada na uradno osebo, ki bi se moral začeti že pred meseci, a se je obtoženi vedno znova izmikal sodišču izgovarjajoč se na navzočnost sedme sile. Tudi včeraj je imel veliko povedati čez predstavnike medijev, ki jim je na procesu zaradi domnevnega umora večkrat verbalno grozil, a je naposled le sedel na zatožno klop mariborskega okrožnega sodišča.



Državni tožilec Tilen Ivič je obtoženemu Volgemutu včeraj v zameno za priznanje krivde ponudil kazen deset mesecev zapora. »To je absurd in krivde ne nameravam priznati. Sodišču bi pa rad pojasnil, da sem popolnoma izčrpan in brez denarja. Da sem lahko plačeval odvetnika, sem moral najeti kredit. Zato sodišče naprošam, da se mi postavi odvetnik po uradni dolžnosti oziroma brezplačna pravna pomoč,« se je sodnici Andreji Lukeš kar nekoliko milostno potožil Volgemut. Njegova prošnja je padla na plodna tla, saj je sodnica predobravnavni narok prekinila in obtoženega napotila v pritličje mariborske sodne palače, kjer je pisarna brezplačne pravne pomoči. Tožilstvo mu očita, da naj bi februarja 2014, ko je sedel zaradi suma umora v priporu v Mariboru, pravosodnega policista udaril z glavo, da sta oba padla po stopnicah.



Ker je odvetnik po uradni dolžnosti obtoženim namenjen le za kazniva dejanja, za katera je zagrožena veliko višja zaporna kazen, je vprašanje, ali bo sodišče ugodilo predlogu Milana Volgemuta, da se mu postavi brezplačni odvetnik. Ker naj bi bila njegova prošnja obravnavana že v prihodnjih dneh, je sodnica naslednji poskus predobravnavnega naroka razpisala za sredino junija. S tem se je tožilec Tilen Ivič strinjal: »Pravico ima vložiti zahtevo po brezplačnem zastopanju, odločitev, ali je do tega tudi upravičen, pa je na strani sodišča.«