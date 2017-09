FOTO: Odprli bodo nov most, a za Laro in Miho prepozno

VRANSKO – Trinajstega septembra pred tremi leti je Slovenija obmolknila ob tragediji, ki se je zgodila na Vranskem. Po močnem deževju je potok Bolska do jutra tako narasel, da je spodkopal vozišče in povsem uničil most v Čepljah, ki je bil do takrat že večkrat poškodovan in ki je vodil do centra varne vožnje na Vranskem. Občina je imela zanj že več let pripravljen projekt za novega, a ga zaradi birokracije in denarja ni mogla realizirati. A prav ta most, ki ga je spodjedla deroča in podivjana Bolska, je vzel dve mladi življenji. Nanj je namreč v zgodnjem jutru, ko je bila vidljivost zelo slaba, s specializiranim službenim vozilom AMZS zapeljal 30-letni Miha Baloh, z njim pa je bila tudi njegova sestrična, še ne 18-letna Lara Safran. Ko je Baloh zapeljal na most, ki ga praktično ni bilo več, je vozilo odnesel močan tok, nobene možnosti nista imela, da bi se rešila.



Tisti dan sta bila Miha, ki je bil specializiran za reševanje iz prevrnjenega vozila, in Lara, sicer perspektivna igralka, ki je kot študentka delala za AMZS, namenjena na Brdo, na Triglavov tek, kjer je AMZS organiziral aktivnosti v okviru programa Pomagaj prvi. »Nesreči je botrovalo presenečenje, slaba vidljivost, jutranja ura. Ko v takih okoliščinah vozilo pade v vodo, je dejstvo, da bi ju težko kdo rešil. Pasovi pa so bili odvezani, kako sta se reševala, sta odnesla s seboj,« je po tragediji dejal inštruktor varne vožnje Brane Legan.



