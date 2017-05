FOTO: Odkrili podkupovanje, hišne preiskave razkrile še drugo

CELJE – Potem ko je policija ugotovila podkupovanje v enem od podjetij na območju Celja, kjer opravljajo tehnične preglede, so preiskavo razširili, saj so ugotovili, da so osebe, ki so povezane z izvrševanjem korupcijskih kaznivih dejanj, izvrševale tudi kazniva dejanja tihotapstva.

Sledile so hišne preiskave, v katerih so zasegli več kot 5000 zavojčkov cigaret, ugotovili pa so še, da sta osumljena preprodala za najmanj 37.000 evrov cigaret. Osumljenec (60) z območja Celja jih je preprodal za najmanj 12.000 evrov, 48-letni Mariborčan pa za najmanj 25.600 evrov. Oba sta ostala v priporu.

Za kaznivo dejanje tihotapstva je po 2. odstavku 250. člena kazenskega zakonika zagrožena zaporna kazen od enega leta do desetih let, so sporočili iz PU Celje.