FOTO: Odkrili, od koga je mali Martin kupil usodno eksplozivo

Poškodbe so hude in trajne.

ŠENTJUR – Policija je sporočila, da je 14-letni Martin, ki se je hudo poškodoval s pirotehničnimi sredstvi nevarne petarde kupil od 20-letnika, ki prihaja z območja Šentjurja. Ugotovljeno je bilo, da je mladoletnik več različnih kosov pirotehničnih izdelkov nabavil od 20-letnega osumljenca z območja Šentjurja, le ta pa je tovrstne izdelke poleg poškodovanemu, prodal tudi več drugim osebam, med njimi so bili tudi mladoletniki.

V celotni preiskavi omenjenega dogodka so policisti zasegli skupaj več kot 3500 kosov različnih pirotehničnih izdelkov. V zvezi 20-letnika, ki je pirotehnične izdelke dobavil poškodovanemu 14-letniku pa policija preverja okoliščine, ki kažejo na to, da je 20-letnik večjo količino pirotenčnih izdelkov, zaradi nadaljnje preprodaje nabavil na ljubljanskem območju, so sporočili celjski policisti.