FOTO: Odkrili droge, telefone, pištolo in naboje

KOČEVJE – Policisti PP Kočevje so na podlagi odredbe sodišča na območju Trat opravili hišno preiskavo pri 27-letni osumljenki in 28-letnem osumljencu zaradi suma posesti prepovedane droge. Pri hišni preiskavi so zasegli pet mobilnih telefonov, SIM-kartice, prenosni disk, 15 nabojev, 720 evrov gotovine v apoenih po 10 in 20 evrov, 15 apavrinov, manjšo količino kokaina, manjšo količino konoplje, digitalno tehtnico in pištolo znamke Titan, kalibra 6,35 z nabojnikom.

Osumljenca bosta kazensko ovadena.