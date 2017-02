FOTO: Odjeknilo je: mati iz pekla naj bi bila spet noseča

KRANJ – Mirzan Jakupi na današnjem predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču ni priznal očitanih kaznivih dejanj za nasilje nad dveletno deklico, ki je julija lani zaradi poškodb umrla. Njegove soobtožene Sande Alibabić, mame pokojne deklice, pa danes iz zdravstvenih razlogov ni bilo na sodišče.

Triintridesetletni Jakupi, ki do zdaj še ni bil kaznovan in ni v drugem kazenskem postopku, krivde za kazniva dejanja surovega ravnanja in povzročitve lažjih, težjih in tudi posebno hudih poškodb, ki so vodile do smrti žrtve, ni priznal. »Ne vidim, da bi storil kar koli napačnega,« je izjavil sodnici Mileni Turuk in prosil sodišče, naj se »v zadevo poglobi in ji pride do dna«.

Usodni 2. julij

Jakupijev zagovornik po uradni dolžnosti Damijan Pavlin je na novinarsko vprašanje, zakaj njegov klient ni priznal krivde, dejal, da je to njegova odločitev, možnost in pravica. Kako se bo branil, pa bo jasno iz zagovora ob začetku glavne obravnave.

Jakupi, ki je po narodnostni Albanec, sicer pa državljan Makedonije, je po poklicu avtomehanik, oče dveh otrok in ločen, nazadnje pa je na Jesenicah živel v zunajzakonski skupnosti z Alibabićevo. Z njima je živela tudi njena dveletna hčerka, ki so jo reševalci hudo poškodovano 2. julija lani prepeljali v jeseniško bolnišnico in nato naprej v ljubljanski klinični center, kjer je 4. julija umrla.

Alibabićeve, ki je prav tako kot Jakupi od 3. julija v priporu, danes na sodišče ni bilo. Obramba kot vzrok navaja njeno zdravstveno stanje, sodišče se je zato odločili postaviti izvedenca zdravstvene stroke. Po neuradnih podatkih naj bi bila sicer Alibabićeva visoko noseča, njeni ostali trije otroci pa živijo pri svojem očetu. Sojenje naj bi sicer steklo šele, ko bo opravljen predobravnavni narok tudi za Alibabićevo.

Pripeljali so ga skozi zadnja vrata

Današnji predobravnavni narok je potekal pod strogimi varnostnimi ukrepi, obtoženega pa so pravosodni policisti in varnostniki na sodišče privedli skozi zadnja vrata. Zaradi narave kaznivega dejanja in zaradi varstva pravice do družinskega življenja, ki se nanaša na ostale otroke obtoženih, je vrhovno sodišče prepovedalo tudi slikanje ali fotografiranje obravnave.

Tožilstvo obtoženima očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, šest kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in kazniva dejanja povzročitve hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe in posebno hude telesne poškodbe s smrtno posledico. Ta kazniva dejanja tožilstvo očita obema, ni pa še jasno, ali bosta poskušala obtožena prevaliti krivdo drug na drugega.

Tožilka Tina Lesar kaznovalnega predloga v primeru priznanja krivde danes ni podala, saj ni bilo nobenih indicev, da bi bil obtoženi Jakupi pripravljen krivdo priznati. Kot je pojasnila, so pogajanja odvisna od interesa obtoženih. »Od zagovornikov nisem dobila nobenega predloga, sama pa tudi nisem smatrala, da je to nujno potrebno v zadevi,« je dejala in dodala, da to velja tako za Jakupija kot Alibabićevo.

Kolikšne kazni bo na koncu sojenja predlagala, še ne ve, saj se dokazi še niso izvedli in ni jasno, kakšen bo izid postopka. Glede na zagrožene kazni pa je ta lahko precej visoka. Za najhujše dejanje je predpisana kazen od treh do 15 let, za drugo od enega do 10 let zapora, za naslednje od pol leta do petih let in za zadnje denarna kazen ali kazen zapora do enega leta.