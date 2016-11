FOTO: Odjeknila eksplozija

LENDAVA – Številni Lendavčani, zlasti tisti, ki domujejo v industrijski coni, kjer je podjetje Varis, niso imeli mirne nedeljske noči. To še posebno velja za gasilce PGD Lendava in PIGD Nafta Lendava, ki so ob 4.18 posredovali v podjetju Varis, v katerem je uhajal plin, zatem pa je še eksplodiralo. Po prvih neuradnih ugotovitvah je v podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo sanitarnih celic – kabin (gotove betinske kopalnice, gotove lahke kopalnice, dizajnerski radiatorji), puščala plinska napeljava med starejšim delom objekta in novim prizidkom.



Uprava RS za zaščito in reševanje o ranjenih ne poroča, neuradno pa je nastala velika materialna škoda na obnovljenem delu podjetja. Obnova sicer še traja. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je eksplozija odjeknila v hali proizvodnje kopalniških kabin. Prostor velikosti 200 x 70 metrov je močno poškodovan. Gasilci so požar pogasili in plin izklopili, ranjenih pa ni bilo.