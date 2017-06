FOTO: Od Unca do Ljubljane za več kot tisoč evrov prekrškov

LJUBLJANA – Policisti so v sredo nekaj po 6. uri ustavili voznika osebnega avtomobila peugeot 206, ki je na avtocesti od Unca proti Ljubljani storil več prekrškov in s tem ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu. Za kršitve so mu izdali plačilni nalog v višini 1140 evrov in pripisali tri kazenske točke. Voznika so policisti posneli z videonadzornim sistemom provida.

Voznik je na relaciji od Unca do Ljubljane kršil cestnoprometne predpise, tako da je večkrat prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje na posameznih odsekih, pri spremembah smeri vožnje tega ni nakazal z utripalkami in se ni prepričal, ali to lahko stori varno za ostale udeležence.

Prav tako je prehiteval po desni strani, vozil po odstavnem pasu, na smernem vozišču z dvema označenima prometnima pasova ali več ni vozil po sredini prometnega pasu, temveč tako, da je vozil z levo stranjo vozila po levem, z desno stranjo vozila pa po desnem prometnem pasu ter na prekratki varnostni razdalji za drugimi vozili.