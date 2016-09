FOTO: Od kraje kinder jajčk in telefonov do veleprocesa

LJUBLJANA – Ena napačna letnica je očitno za višje sodnike dovolj, da se mora s primerom dveh od treh nepridipravov, ki so med drugim kradli denar, mobilne telefone in kinder jajčka, spet ukvarjati ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec. Pa ne samo to. Zaradi dveh ukradenih telefonov v skupni vrednosti 420 evrov bo prihodnji teden morala o vsem razpravljati celo porota. Slednjo si je zaželel Duško Cvijanović, ki je ob predstavitvi tistih dveh točk obtožnice, ki sta bili zaradi napake v datumu razveljavljeni (namesto letnice 2015, ko sta obtožena Cvijanović in Tomaž Jamar že sedela v priporu, bi namreč moralo pisati 2014), sodnika vprašal, ali bo kdo za to kaznovan, saj, kot je menil, bi bil on zagotovo. Jamar pa je povedal, da je tudi ti dve točki v obtožnici priznal, a, kot mu je odvrnil sodnik, bo treba vseeno sojenje ponoviti. Ko je že bilo videti, da bo postopek stekel po zares hitrem postopku, je Cvijanović poskrbel za zaplet. »Res, da sem se na prvi glavni obravnavi strinjal s sojenjem brez senata, vendar zdaj vztrajam pri tem, da se v ponovljenem postopku sodi s senatom, saj nimam več zaupanja v sodnika posameznika,« je sporočil obtoženi. V ponedeljek bosta morala skupaj z Jamarjem vsak s svojim avtomobilom in v družbi paznikov priti na sodišče iz zapora na Dobu. Da o tem, koliko stroškov bo nastalo, ne govorimo.



Namesto da bi plačal, raje ukradel denar



Kot že rečeno, se bosta morala oba zagovarjati zaradi kraje mobilnih telefonov, in sicer Cvijanović za 170 evrov vreden telefon v lokalu Babilon, oba pa še za krajo 250 evrov vrednega telefona v Fresh baru, seveda vse iz začetka novembra 2014. Obtožena in Manuel Purčelanović so storili še nekaj malih, velikih in drznih tatvin, zaradi katerih jih je že doletela zaporna kazen. Purčelanović je bil pravnomočno obsojen na leto in deset mesecev zapora, Cvijanović na pet let in deset mesecev, Jamar pa na dve leti in dva meseca zapora. Zadnjima dvema se bo, če ju bodo spoznali za kriva, dodala še kazen za krajo telefona.



Glavni v trojici naj bi bil predvsem Cvijanović, ki se je na tatinske pohode včasih odpravil skupaj z Jamarjem, včasih pa s Purčelanovićem. S slednjim sta oropala prodajalno Kruhek v Kamniku (hotel je plačati s 50 evri in si, ko je prodajalka pripravila drobiž, premislil, jo poskušal prepričati, da ji je denar že izročil, na koncu pa jo je Purčelanović kar odrinil in iz blagajne vzel 133 evrov), z Jamarjem pa sta hodila iz lokala v lokal, kjer je eden zamotil zaposlene, drugi pa kot hitra miška ukradel mobilni telefon. Več samostojnih tatvin je storil tudi Purčelanović, in sicer je kradel vse od alkohola do športnih oblačil in celo kinder jajčka. Cvijanović in Jamar sta iz ribniškega Tabu bara iz blagajne ukradla 55 evrov, iz Prince bara v Ivančni Gorici denar in telefon, v tem kraju iz Krjavlja 200 evrov, mobilnike pa še iz Fejst bara v Zagorju ob Savi in v lokalu NK bar v Domžalah. Jamar je mobilnik sunil tudi v Sputniku.



O Jamarjevih tatinskih pohodih po lokalih smo v Novicah pisali že novembra 2014. Prek družabnih omrežij ga je iskalo kar nekaj ljubljanskih gostincev. Z izgovorom, da išče službo, je denimo zamotil eno od natakaric v ljubljanski piceriji Oliva in ji ukradel mobilnik.