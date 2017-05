FOTO: Od kod mu droga? Morilec s katano užival na prostosti

LJUBLJANA – V sredo je odjeknila vest, da se Elvis Livadić, ki je leta 2007 kot 19-letni fant s katano umoril Mariborčana Gregorja Moma, bori za življenje v bolnišnici v Novem mestu.

V zaporih četrtina odvisnih od drog

Livadić se je zgrudil in je potreboval zdravniško pomoč. Našli so 16 vrečk z mamili, ki jih je tihotapil v želodcu. Ker sta dve vrečki počili, se je zastrupil, a po pojasnilu generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja že okreva. Drogo je sicer dobil od obiskovalca.

Policija je drogo zasegla, šlo pa je za več kot sto gramov snovi v obliki tablet. Novomeška policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje okoliščin suma storitve kaznivega dejanja, povezanega s prepovedanimi drogami. Podržaj je v izjavi za medije povedal, da se je in se bo v zapore tihotapilo drogo. V zaporih je več oseb, odvisnih od drog – približno ena četrtina zaprtih – in temu primerna je tudi ponudba.

Po Podržajevih besedah so obiski sicer tudi najlažja pot drog v zapore. Poudaril je še, da pazniki nimajo pooblastil za pregled telesnih odprtin, da bi tako lahko našli drogo. Dogodek jih je presenetil, saj doslej pri konkretnem zaporniku niso ugotovili odvisnosti in niso imeli informacij, da se ukvarja s preprodajo drog, je še dejal Podržaj. Hkrati je pohvalil zaposlene, da so se hitro odzvali, saj bi lahko v nasprotnem primeru zapornik umrl.

Nevarni fantje z Doba

Kakor koli že, leta 2012 smo v Slovenskih novicah objavili prispevek o zapornikih z Doba, ki se repenčijo na spletu ter aktivno komunicirajo na profilih facebooka. V samopromocijskem videu Nevarni fantje z Doba so razkrili, da med prestajanjem kazni za umor ni vse tako črno. Vse skupaj se je namreč odvilo na facebook profilu Livadića med prestajanjem 15-letne zaporne kazni zaradi zverinskega umor.

Po neuradnih informacijah je bil tudi na nekajurnem obisku zunaj zapora, ne nujno pod nadzorom paznika.

Še več, Eko, tako se zdaj imenuje na facebooku, je na svojem profilu večkrat v zadnjih mesecih objavil pustolovščine s prostih izhodov. Plavanje, slikanje, druženje s prijatelji ... In ne pozabite, gre za morilca, ki prestaja 15-letno zaporno kazen.