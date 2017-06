FOTO: Oče tragično umrle 23-letnice za izginuli bonsaj ponuja tisočak

MURSKA SOBOTA – Minilo je devet mesecev od tragične smrti 23-letne Vivien Bohar iz Kroga pri Murski Soboti. Rija in Slavko sta svojo edinko v globoki žalosti položila k večnemu počitku na domačem pokopališču v Krogu. Starši in drugi, ki so imeli Vivien radi, pogosto obiskujejo prezgodnji grob mlade lepotice. Uredili so ga tako, kot so ocenili, da bi ji bilo najbolj všeč, z angelčki in cvetjem. Posadili so tudi drevesce, bonsaj.



In ko so že nekako preživeli najhujše, je sledil nov šok. Kot smo v Novicah že poročali, je babica Olga v nedeljo, 2. aprila, pozno popoldne šla na grob, da bi zalila bonsaj, a je zgrožena ugotovila, da ga je nekdo ukradel. Takoj je sporočila hčerki in zetu, nato še policiji. Prišla sta pripadnika PP Murska Sobota, si ogledala grob in zadevo popisala.



