FOTO: Obrnjen na streho pristal v potoku

PODČETRTEK – V petek ob 8.26 se je v Slakah voznik z osebnim vozilom prevrnil v potok.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Podčetrtek so zavarovali kraj nesreče, vozilo izvlekli iz potoka, odklopili akumulator, v potok namestili pivnike in cestišče očistili ter posuli z vpojnimi sredstvi.

Voznik se v prometni nesreči ni poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.