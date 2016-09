FOTO: Notar je pretepel Štefko do nezavesti

BITIČE, LITIJA – Družba, v kateri živimo, je dinamična tvorba, ki pač ne more (ob)stati na mestu; bodisi napreduje bodisi nazaduje kot naša, v kateri se spreminjajo številni standardi medčloveških odnosov. Ta teden smo od nekoga, ki se ne upa izpostaviti, prejeli sporočilo, »ker menim, da si takšno nagnusno dejanje zasluži javno obravnavo. V soboto, 27. avgusta, je notar iz Litije Miro Bregar na polju brutalno pretepel dve ženski in ju spravil v UKC Ljubljana.« Da se je nasilje zgodilo, je razvidno iz poročila ljubljanske policijske uprave, kjer so dogodek potrdili.



Ženski v UKC, sinu izbil zobe



Litijsko policijsko postajo so obvestili, da se na Bitičah, v nekaj kilometrov oddaljeni hribovski vasici, dogaja kršitev javnega reda in miru. In to na travniku, kjer je 58-letni kršitelj opravljal košnjo trave. »Ugotovljeno je bilo, da je 58-letnik fizično obračunal z 59-letno oškodovanko, ki se je takrat mimo peljala na mopedu (na svojo parcelo),« začetek konflikta opisuje Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana. Klice na pomoč je slišala 62-letna oškodovanka, ki je prišla na kraj dogajanja: »Nato je 58-letnik fizično obračunal še z njo. Oškodovanki sta bili zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljani v ljubljanski klinični center,« se konča policijsko poročilo, ki še navaja, da je v obračunu obstajal še četrti udeleženec, to je »35-letni oškodovanec, sorodnik 59-letne oškodovanke, ki ga je 58-letnik prav tako udaril v predel glave.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.