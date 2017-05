FOTO: Nogometaš Domen (22) umrl po  trčenju v kapelico

ŠENČUR – Policisti so v svojih rednih dnevnih poročilih prejšnji teden poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila blizu naselja Srednja vas, ta se tesno dotika Šenčurja, in v kateri je na mokri in spolzki cesti voznik izgubil nadzor nad avtom, trčil v kapelico ob cesti in se huje ranil. V poročilu je pisalo, da so poškodovanega prepeljali v ljubljanski klinični center. Po treh dnevih pa so morali možje v modrem v črno statistiko vpisati novo smrtno žrtev gorenjskih cest, Domen Kern je izgubil bitko za življenje v času, ko je radostno živel svojo 22. pomlad – rojstni dan je praznoval slaba dva tedna prej.

