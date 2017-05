FOTO: Nočna drama: zagorelo na deponiji

TRIMLINI – V soboto zgoraj zjutraj, ob 4.20, je v naselju Trimlini na deponiji bioplinarne zagorelo približno 20 kubičnih metrov odpadnega materiala, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Lendava in PIGD Nafta Lendava ter požar pogasili in tako preprečili njegovo širitev.