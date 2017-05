FOTO: Niso ga obsodili zaradi zmedene psihiatrinje

LJUBLJANA – Upokojeni gradbenik Frančišek Sitar je poln hvale na račun svojega nekdanjega strojnika Draga Railića. »Delaven, priden, nekonflikten in neagresiven. Še ko je družino odpeljal na morje, ni letoval z njo, ampak se je naslednji dan vrnil na delo. Ko je njegova žena delala popoldne in je moral ostati na gradbišču, sem včasih odšel po njuna sinova v vrtec ter mu ju pripeljal na gradbišče. Skratka, o njem lahko rečem le, da je bil vsestransko zadovoljiv.« Nikoli ni opazil, da bi bilo med Dragom in ženo Milko kaj narobe. Toda od tistih časov je minilo že veliko let in lani so se odnosi med 63-letnim Dragom ter 62-letno Milko tako približali vrelišču, da je proti njemu vložila tožbo za ločitev.



Na 113: »Leži poleg mene in ne diha«



Še preden sta se razvezala, pa se je zgodila tragedija. Petnajstega oktobra 2016 so na Operativno-komunikacijski center prejeli klic: »Sem Drago Railić iz Sulčje ulice. Rad bi se prijavil, saj sem zadavil ženo. Leži tukaj poleg mene in ne diha. Imava probleme, skregala sva se zaradi ločitve. Grozila je in mi psovala mater.«

