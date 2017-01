FOTO: Neznana snov zastrupila 7 stanovalcev in 9 gasilcev

ZABUKOVICA – Silvestrska noč, ko je do polnoči in s tem do novega leta manjkala le še poldruga ura, se je za nekaj prebivalcev Zabukovice, manjšega kraja v občini Žalec, spremenila v pravo moro. Namesto da bi se veselili in čakali, da bodo končno odprli šampanjce ter nazdravili, so nekateri še pred polnočjo pristali na celjski urgenci. »Mi smo silvestrovali doma, poslušali smo glasbo in se imeli fajn. Bila sem v kuhinji, ko me je mož vprašal, ali kaj voham. Pa sem rekla, da ne. Čez nekaj trenutkov me je znova vprašal isto, tako da sem bila že kar malo jezna in sem si mislila, kaj neki me to kar naprej sprašuje. Potem pa me je na vsem lepem začelo dušiti, pekle so me oči, pa tudi nosnice in grlo. Občutek sem imela, da me bo kar zadušilo. Hotela sem priti do zraka, zato sem odprla vhodna vrata. Takrat pa sem pred seboj zagledala modro vijoličast dim, ki se je valil pred našimi stanovanji. Šla sem okoli hiše, kjer imamo parkirni prostor, zraven katerega je gostilna,« nam pripoveduje Romana Lavrenčak, ena od stanovalk v večstanovanjski hiši v Zabukovici, poleg katere je bar Pri Ani, tam se je zbralo nekaj ljudi, ki so imeli silvestrsko zabavo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«