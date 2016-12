FOTO: Neverjetni voznik ostal brez avta

MOŠKANJCI – Patrulja PP Gorišnica je v četrtek ob 23.13 v naselju Moškanjci ustavila 47-letnega voznika VW golfa iz okolice Ptuja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola – preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,91 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti so vozniku nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu preprečili z zasegom vozila in podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.