FOTO: Nesrečna voznica končala na strehi, to so posledice

RADENCI – Danes ob 13.54 je med naseljema Radenci in Rihtarovci v občini Radenci voznica z osebnim vozilom zdrsnila s cestišča in se prevrnila na streho. Za poškodovano voznico so poskrbeli reševalci iz Gornje Radgone. Na kraju dogodka so bili tudi gasilci iz Gornje Radgone, ki so odklopili akumulator vozila, ga postavili nazaj na kolesa in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanke, poroča Uprava za zaščito in reševanje.