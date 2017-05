FOTO: Nesreča vzela življenje, še štirje poškodovani

LOŽANE – Med prazniki so gasilci PGD Maribor in reševalci NMP Maribor in Lenart posredovali na magistralni cesti Pernica–Lenart, kjer je pri Ložanah prišlo do trčenja dveh osebnih vozil, pri čemer je ena oseba ostala ukleščena v vozilu, več pa se jih je poškodovalo.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili enega poškodovanca iz vozila in iztekle motorne tekočine posipali z absorbentom. Reševalci NMP Lenart in Maribor so poškodovance oskrbeli na kraju samem, štiri pa nato prepeljali v UKC Maribor.

Iz PU Maribor so pozneje sporočili, da je v trčenju dveh osebnih avtomobilov 77-letni moški umrl. Njegovi trije sopotniki in voznica soudeleženega vozila so v bolnišnici, resnost njihovih poškodb še ni znana, so pa menda vsi zunaj smrtne nevarnosti.