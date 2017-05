FOTO: Nesreča v predoru zaprla avtocesto

LJUBLJANA – Dolenjska avtocesta je v smeri Novega mesta popolnoma zaprta, je poročal prometnoinformacijski center.

Po prvih podatkih se je v predoru Debeli hrib zgodila prometna nesreča, zaradi česar je bila cesta zaprta, prihajalo pa je tudi do zastojev. Promet so kmalu delno sprostili, saj so odprli prehitevalni pas.