FOTO: Nesreča, da te kap: jadrnica in prevrnjeno vozilo zaprla avtocesto

KOZINA – V ponedeljek se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča, v kateri ni bilo poškodovanih, so nam pojasnili na koprski policijski upravi. Poškodovana sta bila zgolj vozilo in jadrnica, ki sta se prevrnila.

Danes je tiskovna predstvnica PU Koper Anita Leskovec sporočila: »Ob 15.03 smo bili obveščeni, da se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Kozino in Divačo, kjer se je prevrnilo terensko vozilo s pripeto 8 metrsko jadrnico. Promet proti Ljubljani je bil zaprt oziroma preusmerjen na regionalno cesto. Policisti so na kraju ugotovili, da se je z vozilom prevrnil 56-letni državljan Češke. V nesreči ni bil nihče poškodovan, Čehu pa so izdali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti. Cesta je bila ponovno odprta ob 18.34.«