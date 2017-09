FOTO: Nesreča blokirala štajersko avtocesto

DRAMLJE, CELJE – Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Celjem vzhod proti Ljubljani zaprta avtocesta. Nastal je zastoj, dolg približno pet kilometrov. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Golo rebro. Pot se podaljša za 30 do 40 minut.

Za osebna vozila je obvoz po cesti Slovenske Konjice–Vojnik–Celje, poroča prometnoinformacijski center.

Na PU Celje so pojasnili, da je nesrečo povzročilo tovorno vozilo, ki se je vključevalo na avtocesto. To je imelo naložene železne kolute, ki so bili pritrjeni, a so se pri vključevanju raztrosili po vozišču. Ravno v tistem trenutku je pripeljal voznik drugega tovornega vozila, ki je zapeljal v raztrošeni tovor in z vozišča.

En voznik naj bi bil v nesreči lažje poškodovan.