FOTO: Nekdanji župan hudo ranjen

CERKLJE NA GORENJSKEM – Konec minulega tedna se je na smučišču Krvavec zgodila huda nesreča. Iz neuradnih, a zanesljivih virov smo izvedeli, da se je poškodoval nekdanji kranjski župan Mohor Bogataj, sicer navdušeni smučar in redni obiskovalec tega gorenjskega smučišča.



Poškodovanega so po dostopnih podatkih s helikopterjem odpeljali v klinični center, tam pa naj bi ga zadržali na zdravljenju. Kako hude poškodbe je dobil med padcem, uradno ni znano, po dostopnih podatkih pa naj bi si Mohor Bogataj, ki je kranjsko občino vodil dvanajst let, poškodoval glavo.



Kot smo izvedeli, se je nesreča zgodila zjutraj na progi številka 17, ki z vrha dvosedežnice Njivice zavije proti vrhu Krvavca in se nato spusti proti Plaži. Ravno ta proga je v začetku tega tedna zaprta, saj tu potekajo tekmovanja za svetovni pokal v telemark smučanju. Pobočje, po katerem se je zapeljal nekdanji župan, so za tekmovanje menda začeli pripravljati že pred dnevi. Tako je bila tedaj na spodnjem, poravnanem območju proge že pripravljena zaščitna grbina, na rob katere naj bi tisto jutro, med prvo vožnjo ta dan, zapeljal nekdanji župan Kranja. Na smučišču so ga takoj oskrbeli s prvo pomočjo.