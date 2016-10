FOTO: Ne boste verjeli, kje so se skrivali ilegalci

STAROD – V torek se je na mednarodni mejni prehod iz Bolgarije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih vozil. Na tovornem vozilu je imel v dveh vrstah naloženih pet osebnih vozil, ki jih je peljal v Italijo.

Pri mejnem preverjanju so slovenski policisti skupaj s hrvaškimi mejnimi organi ugotovili, da se v dveh vozilih, natovorjenih v zgornji vrsti, skrivajo tri osebe, in sicer dva državljana Libije in državljan Tunizije. Vsi trije so se tako hoteli izogniti mejnemu nadzoru.

Naslednji dan pa se je na isti mejni prehod pripeljal še en tovornjakar, državljan Makedonije. Policisti so ugotovili, da se na podvozju priklopnega vozila skrivajo tri osebe: dva državljana Sirije in en državljan Maroka.

Vse omenjene so v postopek obravnave prevzeli hrvaški mejni organi.