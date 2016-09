FOTO: Nataša (34) je tako kazala porezan vrat, zdaj je umrla

NOVA GORICA – Nekaj novogoriških narkomanov je živahno žlobudralo v vročem dnevu. Posedali so v parku. Morda celo na tistem mestu, kjer je pred natančno petimi leti takrat 28-letni Alex Russo iz Gorice storil nekaj srhljivega in nezaslišanega. Klavec iz parka, kot so ga poimenovali, je namreč s švicarskim nožem napadel štiri ljudi, jim porezal vratove, celo tako, da je življenje enega še dneve viselo na nitki.



Alex Russo, ki se je pred pokolom zdravil z metadonom, je v zagovoru pred sodnico dejal: »V parku so posedali tudi preprodajalci drog, ki so oskrbovali več mojih kolegov, ki so nato umrli zaradi prevelikega odmerka. Ko sem šel skozi park, sem zbranim rekel, naj ne prodajajo droge. Začeli so me zmerjati s fašistom, drekačem in podobnimi žaljivkami, prekipelo mi je …« Kljub temu so ga za dokazane tri poskuse uboja in eno kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe obsodili na enotno kazen osmih let zapora.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«