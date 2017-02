FOTO: Našli so jih skrite med tovorom

GRUŠKOVJE – Pri kontroli tovornega vozila turških registrskih tablic so policisti postaje mejne policije Gruškovje s pomočjo naprave za ugotavljanje izdihanega zraka v zaprtih prostorih odkrili tri osebe, ki so se včeraj skušale izogniti mejni kontroli.

Državljani Pakistana, stari 26, 23 in 20 let, niso imeli veljavnih dokumentov. Predani so bili hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Maribor.