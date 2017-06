FOTO: Napadel je paznika in končal v samici

MARIBOR – Tomi Kolar, osumljen umora 41-letnega brezdomca Ludvika Pukšiča sredi Maribora, nadaljuje v svojem slogu. Potem ko je pred očmi javnosti in sodnice Danile Dobčnik Šošterič odpustil dva izmed svojih odvetnikov, je v zelo ponižujočem slogu nadaljeval tudi na začetku sojenja. »Obtožnica je lažna in nerazumljiva,« je 38-letnik vpil po sodni dvorani. Zatem pa se spet, kot pokvarjena plošča, izgovarjal, da sodišče v pripor sploh ni vtaknilo prave osebe in da on ni Tomi Kolar. Ko ga je predsednica senata, sodnica Dobčnik Šošteričeva, povprašala po osebnih podatkih, je molčal. Zato pa se je, na presenečenje vseh, odločil, da se bo tako zagovarjal kot tudi odgovarjal na vprašanja svojega zagovornika, odvetnika Viktorja Osima kot tudi okrožne državne tožilke Mateje Artenjak.

Toda zagovor obtoženega se je sprevrgel v brezobzirno predavanje, polno žaljivk tako na račun sodišča kot tožilstva. Nekaj časa je sodnica tovrstno predrznost še tolerirala, nato pa se po kratkem posvetovanju odločila: »Obtoženega se začasno odstrani iz dvorane.« Kot bi ga kdo ustrelil, je s široko odprtimi usti zijal v sodnico, kot da ne bi mogel verjeti njenim besedam. A je mislila smrtno resno in pravosodna policista poprosila, naj Tomija Kolarja pospremita na hodnik pred sodno dvorano. Da bi mu pomagala iz dvorane, sta ga prijela pod pazduho, takrat pa se je obtoženi razhudil in zakričal: »Bravo, Slovenija!«



Na hodniku se ni umiril, tako da je bilo njegovo negodovanje slišati tudi v dvorano. Paznika iz mariborskih zaporov sta se zato odločila, da Kolarja odpeljeta nazaj v priporniško celico, kar bo najbolje tako zanj kot za okolico. A kot smo pozneje izvedeli, se je na kratki poti od sodišča, ki je s hodnikom povezano z mariborskimi zapori, zapletlo. Tomi Kolar naj bi med hojo napadel enega izmed pravosodnih policistov. Paznikoma ga je uspelo obvladati, a bo za incident drago plačal. Kot so sodišču sporočili iz vodstva mariborskih zaporov, so Kolarja vtaknili v samico. Naslednji korak je verjetno tudi kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo.



Medtem ko so obtoženega vtikali na hladno, je predsednica senata brala njegovo zaslišanje iz preiskave in njegov nastop pred preiskovalno sodnico, kjer je trdil, da se je ljudem predstavljal z različnimi imeni, včasih naj bi bil Tomi in drugič Jan. »Zložili ste si eno zgodbico, ki vam odgovarja. A jaz nisem ničesar kriv,« je Tomi Kolar očital preiskovalni sodnici. Kako dolgo bo v samici, ni povsem jasno, a vse kaže, da najmanj do 25. maja, ko se bo nadaljevalo sojenje. Sodišče se je odločilo, da bo zaslišalo ducat prič, tudi obtoženčevega očeta in brata.



Tožilstvo obtoženemu očita, da je 23. novembra lani v tretjem traktu zapuščene stavbe nekdanjih mariborskih zaporov na grozovit način umoril Ludvika Pukšiča. Sredi dopoldneva naj bi se mu z nožem v rokah približal, ko je žrtev spala na trebuhu na svojem ležišču. Kar štirinajstkrat naj bi Tomi Kolar zabodel svojo žrtev, večino ran mu je prizadejal v hrbet, povzročil mu je štiri vdolbine v pljučni krili.