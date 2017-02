FOTO: Namesto v Franciji heroin končal na meji

KRŠKO – Dvainpetdesetletni brezposelni Srb Aliji Mitat je že tri mesece v slovenskem priporu. Tja so ga odpeljali potem, ko je oktobra lani obtičal na največjem mejnem prehodu na naši južni meji. Obtičal je na željo in zahtevo policistov, ki so vzeli v pretres njegov volkswagen passat. V njem so našli kar 39 kilogramov heroina, vrednega več kot milijon evrov.



Bila je sobota, 29. oktobra lani, ko se je ob pol osmih zjutraj s črnim volkswagen passatom s srbskimi registrskimi tablicami na Obrežje pripeljal Aliji Mitat, doma tik ob kosovski meji. Pri pregledu vozila je policistom padla v oči podrobnost, ki je bila za 51-letnega Srba usodna. Sicer deljiva zadnja klop v prtljažnem delu vozila je bila v njegovem passatu nedeljiva. Posumili so, da se za njo skriva prirejen prostor, in res je bilo tako. In ta je bil poln rjavih paketov, značilnih za tihotapljenje prepovedane droge. V njem je bilo 80 paketov, katerih bruto teža je znašala 45 kilogramov. Čistega heroina je bilo 39 kilogramov. Zanj bi kriminalna združba, katere član naj bi bil tudi Mitat, ki je v preiskavi molčal kot grob, iztržila več kot milijon evrov.

