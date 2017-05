FOTO: Namesto denarcev bo štel dneve do prostosti

KRŠKO – Ves suh in bolan je na krško sodišče prišepal 52-letni Bolgar Lazar Pastirkov. Pogled nanj je bil usmiljenja vreden, še bolj žalostna je njegova življenjska zgodba. Zaradi bolezni se je upokojil, saj ima težave z ožiljem, na nogi ima odprte rane, decembra lani je bil v domači Bolgariji hospitaliziran zaradi pljučnice, po dobrem tednu bivanja doma je bil spet v bolnišnici, saj naj bi ga zadela možganska kap. Tudi žena je brez zaposlitve in skozi mesec se prebijata s 75 evri njegove pokojnine. Pa je bilo treba nekaj ukreniti. Povezal se je z mednarodno hudodelsko združbo, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi. V Sofiji je prevzel vozilo, kombi renault master, telefon in 300 evrov za tekoče stroške, drugi člani kriminalne združbe pa so ga spremljali z vozili, bili z njim v stiku po telefonu ter ga obveščali o premikih policije. Na končni postaji v Italiji naj bi dobil 1500 evrov, stotaka po osebi. Pastirkov se je o ceni pogajal, kajti vodje kriminalne združbe, ki so od Afganistancev pobrali od 4500 do 9000 evrov, te pa so potem razdelili vsem vpletenim v organizacijo prevoza, so mu bili sprva pripravljeni plačati le 70 evrov po osebi.

