FOTO: Najprej so ji rušili, zdaj bi jo izselili

STAHOVICA – Iz okolice Kamnika prihaja nova žalostna zgodba o tem, kako kruto usodo lahko zapečati sodišče nedolžnemu malemu človeku – v imenu ljudstva. Šestinštiridesetletni Ramizi Krivić, lastnici stanovanja v Podstudencu pri Stahovici, grozi deložacija, čeprav se je samo borila za svojo ustavno zagotovljeno pravico do stanovanja in zasebnosti v njem. Gospa je po šestih letih borbe s sosedi in sodniki popolnoma obupana, bolna in obubožana, njena stiska pa je tako velika, da včasih razmišlja samo še o tem, da bi vse skupaj zažgala ali sama končala svoje življenje.



»To sploh ni življenje! Kakšno sodišče in kakšna sodnica lahko naredita tako hudo krivico meni in vsej moji družini? Z dvema PVC-vrečkama sem prišla iz Bosne v Slovenijo, a sem bila pridna in poštena in sem se nagarala, da sem lahko v tej hiši s kreditom kupila srednjo etažo v izmeri 89 kvadratov. Zdaj pa mi grozi deložacija, saj je stanovanje pod izvršbo in je v zemljiški knjigi nanj že vpisana hipoteka. Od vsega hudega sem zbolela, imam devet diagnoz, od visokega pritiska in astme do apneje. Bila sem operirana zaradi tumorja na možganih, poleg tega sem še zbolela na živcih,« nam že na vratih niza vse tegobe Ramiza. Nato nas popelje v stanovanje, ki morda kmalu ne bo več njeno. Mimogrede nam iz vrečke jezno strese vse polno zdravil, ki jih mora jemati.

