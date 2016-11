FOTO: Najprej moril, zdaj pa toži

LITIJA, LJUBLJANA – Enainpetdesetletni Šentjurčan Igor Bavdek na pravdnem oddelku okrožnega sodišča v Ljubljani toži državo Slovenijo za 28.440 evrov. Če mu bo uspelo toliko tudi iztožiti in če bo postalo pravnomočno neko drugo pravdanje s tega sodišča, bo še vedno imel dobiček. Skupaj z 52-letnim Litijanom Dragom Šterom morata namreč partnerici in hčerki umorjenega Tineta Resnika plačati nekaj več kot 35 tisočakov odškodnine – oziroma vsak polovico.



Za uboj dobil 22 tisočakov



Kar nekaj sodnih procesov se je spletlo in razpletlo po krvavem 7. novembru 2011 na Tepah pri Litiji. V kazenskem postopku je tožilcem uspelo dokazati, da je Bavdek tistega dne streljal na pred seboj bežečega Litijana Resnika, ena od petih krogel pa je temu skozi hrbet prestrelila srce. Bavdek je bil sprva obtožen zaradi umora iz koristoljubja, zato mu je pretilo 30 let zapora. Za umor ga je najel prav Šter, ki je od njega zahteval, naj za denar obdela Resnika, ki ga je treba pretepsti in streti. Pokazal mu je, kje v Tepah ima Resnik počitniško hišo, mu vnaprej izročil 3000 evrov, po opravljenem poslu pa še 19.000.



Na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča je bilo razsojeno, pozneje je postalo tudi pravnomočno, da v tragični zgodbi koristoljubja ni bilo, zato je umor odpadel, a so grešnika kljub temu doletele skoraj najvišje možne kazni zaradi uboja. Bavdek je bil obsojen na 14 let zapora in pol, naročnik Šter pa na pol leta manj.

