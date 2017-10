FOTO: Najbolj srečna je bila v gorah, umrla na cesti

LJUBNO OB SAVINJI – Huda prometna nesreča s tragičnimi posledicami se je zgodila v soboto, deset minut po 21. uri zvečer na regionalni cesti med Ljubnim in Lučami, točneje zunaj naselja Primož pri Ljubnem. Kot so zapisali na upravi za zaščito in reševanje, so bili v trčenje dveh osebnih vozil udeleženi trije ljudje, en udeleženec je umrl na kraju dogodka. Tja so prihiteli gasilci PGD Nazarje ter zavarovalni kraj nesreče, odklopili akumulatorja na obeh vozilih in s tehničnim posegom rešili vse tri ukleščene osebe iz vozil, zatem pa pomoč ponudili reševalcem in policistom. Enemu udeleženemu žal niso mogli več pomagati, dva pa so reševalci nujne medicinske pomoči iz Mozirja in Velenja prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Celje. Omenjena cesta je bila zaradi nesreče zaprta več ur, odprli so jo šele okoli druge ure zjutraj.

