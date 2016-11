FOTO: Nadškofov računalnik je zamenjal za kokain

LJUBLJANA – »Opravičil bi se nadškofu Stanislavu Zoretu za to nelagodje. Obžalujem, da sem to storil,« je sklepne besede začel 37-letni Kamničan Denis Čaušević, ki se bo v zgodovino slovenskih roparjev zagotovo vpisal kot eden izmed največjih amaterjev. Ko je že hotel nadaljevati stavek z obljubo, da kaznivih dejanj ne bo več izvajal, je vskočila sodnica Ana Testen z besedami, »da, kot bi rekla mama svojim otrokom, boste pridni«. Lahko bi rekli, da je imel precej sreče, saj, kot je ob razglasitvi sodbe povedala sodnica, bi mu, če kaznivega dejanja tatvine na nadškofiji tik pred koncem sojenja ne bi priznal, izrekla »mnogo višjo kazensko sankcijo«. Ko sta namreč njegov zagovornik Žiga Klun in državna tožilka Helena Zobec Dolanc sodnici ravnokar želela sporočiti, da sta se obe strani sporazumeli, je v sodno dvorano v spremstvu policista stopila še zadnja priča, ki prihaja iz Gane, živi pa v Sloveniji. Sodišče je zanj izdalo prisilno privedbo, saj ga na prejšnjo glavno obravnavo ni bilo. »Včeraj sem prišel v hotel, bil sem v Italiji,« je povedal v slabi slovenščini in na vprašanje sodnice, zakaj ga ni bilo, če pa je sprejel vabilo, odgovoril, da ga je sprejela njegova punca, a mu ga ni izročila. Zaradi obtoženčevega priznanja mu ni bilo treba stopiti na prostor za priče, ampak je le lahko pozdravil prisotne in zapustil dvorano.

