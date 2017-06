FOTO: Nada mislila, da grmi,  a ji je mož mrtev padel k nogam

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Jaki Ulčniku iz Bistrice ob Sotli, ki je pred dvanajstimi leti v vasi Vitica na območju Ljubiške zahrbtno ustrelil takrat 38-letnega bosanskega državljana Milenka Penavo, moža in očeta treh mladoletnih otrok. Spomnimo, da Ulčnik zdaj prestaja 30-letno zaporno kazen, ker je tri mesece pozneje v domači Bistrici hladnokrvno umoril starejšega brata, obenem pa poskušal vzeti življenje bratovemu dekletu Nini Klavdiji Lojen, a ji je uspelo pobegniti in še pravočasno poiskati zdravniško pomoč.



V Bosni in Hercegovini, na območju Ljubiške, kjer je pod streli puške znamke Crvena zastava, ki jo je iz grmovja vanj uperil Ulčnik, 22. marca 2005 malo pred šesto uro zjutraj, ko se je na pragu vrh stopnic ravno poslavljal od žene, obležal Milenko Penava, so policisti in kriminalisti dolgo tavali v temi. Ulčnik je sicer takoj po storjenem kaznivem dejanju orožje odvrgel in se s svojim golfom odpeljal nazaj v Slovenijo. A povsem neopažen le ni ostal, saj naj bi njegovega golfa s celjskimi registrskimi tablicami v Bosni, v vasi Vitica, opazili oče umorjenega Milenka Franjo Penava pa tudi drugi.



Tudi policist s policijske postaje Ljubiška Ante Barič, saj je Ulčnika okoli ene ure zjutraj na dan, ko je zjutraj moril, celo ustavil in ga legitimiral. Na sodišču je povedal, da ga je ustavil povsem rutinsko, in sicer v bližini neke veleblagovnice. »Bila je tema, zato voznika nisem dobro videl,« je pripovedoval Barič, ki pa je še pred koncem izmene, ki je bila ob 6. uri zjutraj, po mobitelu prejel obvestilo, naj se s kolegom takoj odpravita v vas Vitica, češ da se je tam zgodil umor. »Po prihodu na dvorišče sva s kolegom ocenila, da je stvar resna, zato sva le potegnila policijski trak in tako zavarovala območje in morebitne sledi, potem pa počakala na druge preiskovalce. Videla sva ustreljenega Penavo, ostanki njegovega telesa, kosti in lasje, pa tudi vrečka z zajtrkom, ki mu ga je najverjetneje za s seboj pripravila žena, so ležali naokrog, sledovi krvi so bili dobro vidni na zidu. Žena je vidno pretresena stala na vrhu stopnic,« je pripovedoval Barič. Ko pa sta prišla še pokojnikov oče in brat, so soseda prosili za lestev in po njej iz hiše odnesli otroke. S tem so jim prihranili pogled na grozljiv prizor pred hišo.



Penava ni imel sovražnikov



Na sodišču je kot priča spregovorila žena umorjenega Nada Penava, ki zdaj živi v Nemčiji, moževega grozljivega umora pa se spominja s solzami v očeh. Opisala je, kako je usodnega jutra pospremila moža do vrat, potem pa naenkrat slišala strel, a se ji je zdelo, kot da je zagrmelo. Mož je padel proti njenim nogam in bil takoj mrtev, ustreljen je bil v glavo. Ni pa se ji sanjalo, kdo bi lahko stal za tem krutim dejanjem, saj njen mož, kot je poudarila, ni imel sovražnikov. Šele ko ji je policist, ki se je vozil mimo njune hiše, omenil, da je dan prej v bližini hiše videl golfa slovenskih registrskih tablic, je tudi sama posumila, da bi lahko za tem stal Jaka Ulčnik.



Poznala ga je, ker je nekajkrat prišel k možu, a se ji je zdelo, da nima poštenih namenov. Šele od drugih je izvedela, da naj bi ga nagovarjal k temu, da bi ga spoznal z ljudmi, ki se ukvarjajo s prepovedano drogo in tihotapljenjem.