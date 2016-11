FOTO: Naboji, bajoneti in vrsta tablet, to je bera policije

LJUBLJANA – Moščanski policisti so 7. novembra na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 42-letnem osumljencu zaradi suma posesti prepovedane droge in preprodaje.

Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več kot 4700 tablet s prepovedanimi psihoaktivnimi snovmi, preko 1800 evrov gotovine, 45 nabojev različnih znamk in kalibra, dva bajoneta, seznam odjemalcev itn.

Zoper osumljenca so policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, zaradi posesti nedovoljenega orožja pa bo uveden prekrškovni postopek. Moški je v priporu, sicer pa so ga že večkrat pravnomočno obsodili, zlasti zaradi kaznivih dejanj, ki so povezana z elementi nasilja.